Le prince Harry et Meghan souhaitent "santé et guérison à Kate et à la famille"

"Nous souhaitons santé et guérison à Kate et à la famille, et espérons qu'ils pourront se rétablir (de manière) privé et en paix", ont-ils fait savoir dans un communiqué transmis pour le compte du couple, qui vit en Californie.

La famille royale britannique subit un début d'année extrêmement éprouvant: un mois et demi après l'annonce du cancer de Charles III, la princesse Kate, l'épouse de son fils ainé William, a dit vendredi soir être elle aussi atteinte de cette maladie.