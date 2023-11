Le roi Albert 1er a t-il été assassiné? Le médecin légiste Philippe Boxho, revient sur les "doutes" qui planent  

Philippe Boxho est médecin légiste et professeur à l'Université de Liège. Il était l'invité du RTL info Signatures de ce mercredi 8 novembre et est revenu sur une grande interrogation qui demeure sur la mort du roi Albert 1er. Son accident était-il un meurtre déguisé?



L'auteur du livre Entretien avec un cadavre, étaye son propos face à Luc Gilson et Christophe Deborsu. "Il y a toujours des doutes, parce que quand le Roi est mort, on a découvert son corps et le valet a repris le corps du roi et est rentré à Laeken avant que les policiers, que les magistrats et que la descente criminelle n'ait lieu", rappelle-t-il. "Il n'y a rien de tel pour jeter le doute quant à la cause du décès."



Une seule chose pourrait confirmer ou infirmer les théories: l'analyse du corps. "J'aimerais pouvoir l'autopsier, on ne l'a pas fait", souligne-t-il. "Des médecins sont intervenus pour préparer le corps, mais jamais on n'a fait d'examen correct du corps", rappelle Philippe Boxho. "Ce qui est perturbant également, c'est que les descriptions que les médecins donnent des lésions ne sont pas les mêmes…" Le mystère ne sera jamais absolument résolu...