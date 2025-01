Près de 500 aides financières envoyées: le couple royal a distribué plus de 100.000 euros aux nécessiteux en 2024

Le Roi Philippe et la Reine Mathilde ont accordé 476 aides financières en 2024 pour un montant de 118.879 euros, indique jeudi le Palais royal. Le couple royal a reçu au total 2.582 demandes d'aide financière, ce qui équivaut à environ sept lettres de sollicitations par jour.

C'est le service requêtes et affaires sociales du Palais qui traite et évalue les demandes émises au couple royal. Parmi celles-ci figuraient 13.263 demandes d'aide. Outre les quelque 2.600 requêtes d'aide financière, il s'agissait, entre autres, de demandes de moyens dans des dossiers sociaux et administratifs.