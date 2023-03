Un mini-laboratoire belge pour la production de vaccins à ARNm en Afrique du Sud

Fin 2022, Afrigen a conclu un partenariat avec la biotech wallonne Univercells et son concurrent flamand Etherna. A travers sa filiale Quantoom, Univercells a développé un laboratoire automatisé d'environ 2 m2 pour la production d'ARN, dont le premier arrivera à Afrigen dans les prochaines semaines. Etherna fournira pour sa part la technologie permettant de stocker les vaccins dans des réfrigérateurs normaux plutôt qu'à des températures allant de -20 à -80 degrés. Cette technique rend les vaccins plus accessibles dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.

"Le mini-laboratoire fonctionne de manière complètement autonome, produisant de petites quantités d'ARN", a expliqué le co-fondateur d'Univercells et PDG de Quantoom, Jose Castillo. "Il ne fait aucune erreur et fournit une production constante et continue d'ARN jour et nuit", a-t-il ajouté.

Le mini-laboratoire devrait produire, à terme, de l'ARN pour quelque 50 millions de doses de vaccin par an.