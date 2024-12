La traditionnelle photo de Noël de la famille royale dévoilée

Le roi et la reine sont assis, et derrière eux, se trouvent leurs quatre enfants. De gauche à droite, on peut voir le prince Gabriel, 21 ans, la princesse Elisabeth, 23 ans, la princesse Eléonore, 16 ans, et le prince Emmanuel, 19 ans.

Tous arborent un large sourire et on peut voir un couple royal très proche, la main du Roi posée sur la cuisse de la reine.