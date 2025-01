Info trafic: plusieurs accidents perturbent la circulation à Bruxelles et en Wallonie

08h59 Un nouvel accident sur le ring de Bruxelles Un nouvel accident a été signalé sur le ring intérieur de Bruxelles à hauteur de Wezembeek-Oppem. Une bande est obstruée vers Waterloo. Vous ajoutez 25 minutes vers le Carrefour Léonard. Par contre dans l'autre sens, si vous souhaitez rejoindre la capitale via le ring extérieur, ce sera très compliqué car vous ajoutez toujours 1h15 entre Mont-Saint-Jean et Tervuren. Emprunter le ring intérieur depuis Haut-Ittre vers Grand-Bigard est aussi compliqué avec les travaux d'Anderlecht puis ensuite 1:2 heure à ajouter entre Dilbeek et Jette. L'accident sur la E19 à hauteur de Jemappes vous ralentit toujours 30 minutes entre Hautrage et Jemappes vers Bruxelles. Notez aussi qu'en région de Mons, il est toujours impossible de rejoindre l'E19 vers la France et le R5 au départ du centre de Mons à cause d'un camion sur le flanc pas encore dégagé.

08h39 Encore plusieurs soucis importants sur les routes -Un accident sur la E19 Valenciennes-Mons-Bruxelles en bande de droite à hauteur de Jemappes. 45 minutes à ajouter entre Hautrage et Jemappes vers Bruxelles. -Autre accident sur l'E42 Mons-Liège en bande de gauche à hauteur de l'aéroport de Liège en direction de Liège. -Troisième accident sur le ring extérieur de Bruxelles à hauteur de Ruisbroek. C'est la bande de gauche qui est obstruée vers Halle. Vous ajoutez 30 minutes entre Jette et Anderlecht-Nord suite aux travaux d'Anderlecht puis 20 minutes entre Anderlecht-sud et Ruisbroek suite à cet accident. Beaucoup de files ce matin autour et vers la capitale : On signale près d'1h30 à ajouter entre Mont-Saint-Jean et le Tervuren vers Zaventem ! Un véhicule en panne à Tervuren perturbe fortement votre circulation. +25 minutes sur la fin de l'E411 Namur-Bruxelles et de l'E40 Liège-Bruxelles.

08h09 Toujours cet accident sur la E19 Un accident est signalé une nouvelle fois en région de Mons sur la E19 Valenciennes-Mons-Bruxelles en bande de droite à hauteur de Jemappes. 30 minutes à ajouter entre Hautrage et Jemappes vers Bruxelles. On vous rappelle qu'un camion couché sur le flanc vous empêche d'emprunter l'E19 vers la France ou le R5 au départ du centre Mons. Un véhicule est en panne sur le ring extérieur de Bruxelles au niveau des 4 Bras de Tervuren vers Zaventem. Sur ce ring extérieur en venant de Waterloo, vous ajoutez maintenant 30 minutes entre Mont-Saint-Jean et Léonard. 20 minutes sur l'E40 venant de Liège entre Bertem et Woluwé-Saint-Etienne tout comme sur l'E411 Namur-Bruxelles entre Overijse et le Carrefour Léonard. 25 minutes à ajouter de part et d'autre du chantier d'Anderlecht sur le ring de Bruxelles tout comme sur l'E40 venant de Gand entre Alost et Berchem-Saint-Agathe. En région liégeoise, le chantier du Viaduc de Lambermont sur la E42 venant de Saint-Vith vous ralentit 20 minutes entre Theux et Lambermo,nt-Verviers vers Battice. Enfin, un pneu est signalé en bande de gauche sur la Nationale 5 Charleroi-Philippeville-Couvin à hauteur de Neuville en direction de la France

07h29 Un pneu encombre la chaussée sur l'E19 Un pneu encombre la chaussée en bande du milieu sur l'E19 Valenciennes-Mons-Bruxelles à hauteur de Quaregnon en direction de Bruxelles. Toujours à Mons, on vous rappelle qu'il est impossible en venant du centre d'emprunter l'autoroute E19 en direction de la France et le R5 suite à un camion couché sur le flanc. Vers Bruxelles, vous devez déjà ajouter 20 minutes entre Braine-L'Alleud et Tervuren vers Zaventem. Vous rencontrerez aussi deux zones de ralentissements de 10 minutes sur l'E411 Namur-Bruxelles : entre Louvain-la-Neuve et l'Aire de Bièrges et ensuite entre Hoeilaart et le Carrefour Léonard. 2 zones de ralentissements également sur l'E40 venant de Liège : entre Haasrode et Heverlee et entre Everberg et Woluwé-Saint-Etienne.

07h09 Un accident signalé sur la Nationale 4 Un accident est signalé sur la Nationale 4 Luxembourg-Namur-Bruxelles à hauteur de Beuzet en direction de Wavre. Le passage est difficile. Autour de Bruxelles, déjà 4 zones de ralentissements de 10 minutes : Sur le ring extérieur avant le chantier d'Anderlecht, entre Grand-Bigard et Anderlecht-Nord vers Halle,

Sur le ring intérieur entre Strombeek-Bever et Machelen puis plus loin avant les 4 Bras de Tervuren vers le carrefour Léonard.

Sur la fin de l'E429 Tournai-Bruxelles entre Tubize et Halle. On rappelle cet accident dans l'échangeur entre la E19 venant de Bruxelles et le Ring de Mons (R5) à hauteur de Mons et en direction de la France. C'est en fait un camion qui est couché sur le flanc. La voie latérale à l'autoroute E19 est fermée. En venant du centre de Mons, il est impossible d'accéder à l'autoroute E19 en direction de la France et au R5

06h29 L'accident dans l'échangeur est un camion sur le flanc On rappelle cet accident dans l'échangeur entre la E19 venant de Bruxelles et le Ring de Mons (R5) à hauteur de Mons et en direction de la France. C'est en fait un camion qui est couché sur le flanc. La voie latérale à l'autoroute E19 est fermée. En venant du centre de Mons, il est impossible d'accéder à l'autoroute E19 en direction de la France et au R5 Un véhicule est également signalé en panne en bande de gauche sur la E40 venant de la côte à hauteur de Alost en direction de Bruxelles. Sur le ring de Bruxelles, ce sont les premiers ralentissements en intérieur entre Grimbergen et Machelen et plus loin entre Wezembeek-Oppem et Tervuren vers Waterloo. 10 minutes de files sont signalées sur l'E411 venant de Namur entre Eghezée et l'Aire d'Aische-en-Refail en direction de Bruxelles.