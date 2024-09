Affaire Amay: le parquet de Liège ferme le dossier sans poursuites judiciaires

L'histoire avait été révélée il y a quelques mois. Plusieurs officiers, sous-officiers et soldats ont été pointés du doigt pour des comportements dégradants, des coups et blessures, des chantages et des menaces. Aujourd'hui, le parquet de Liège a décidé de clore le dossier :"l'enquête n'a pas permis de réunir les éléments constitutifs d'infractions d'agressions sexuelles et de traitements inhumains et dégradants donc au niveau du parquet de Liège l'enquête est clôturée", confie Rosalie Heinen, porte-parole du parquet de Liège.

Si le volet judiciaire est maintenant clôturé, le dossier a été transmis à la Défense pour d'éventuelles sanctions disciplinaires. Ludivine Dedonder (PS), ministre de la Défense, a annoncé que certaines procédures avaient déjà été entamées : "nous allons poursuivre en fonction des éléments qui se trouvent dans les dossiers de la justice."