Annulation des transferts de détenus vers le Palais de Justice de Bruxelles: que se passe-t-il?

Le gestionnaire des réseaux de distribution et d'électricité Sibelga doit se rendre sur place pour vérifier l'installation. Il s'agit d'une fuite dans les conduites de chauffage, selon le magistrat de presse du tribunal francophone de première instance, Denis Goeman. "L'eau a coulé sur les installations électriques dans le complexe de cellules, ce qui, naturellement, a causé un risque sécuritaire", détaille-t-il. "Les détenus qui étaient déjà présents dans le bâtiment, ont été ramenés en prison et aucun autre détenu ne sera transféré, jusqu'à demain, au moins. On attend encore de savoir si ce sera possible dans les prochains jours."

Une série de dossiers avec des détenus devant les différentes chambres du tribunal, ont dû être reportés en raison de l'incident. Dans une série d'autres dossiers, les avocats se sont montrés disposés à défendre leurs clients, ce qui était également le cas pour le tribunal néerlandophone. L'incident s'est produit alors qu'une équipe de télévision française est venue ce même jour dans la capitale pour tourner un reportage sur le palais de justice bruxellois.