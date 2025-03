"C'est tout bénéfice": les victimes d'attentats pourront bénéficier d'un fonds spécial "qui remplacera le système actuel"

"En mai 2017, les victimes des attentats du 22 mars comparaissaient devant la commission d'enquête parlementaire. Elles faisaient part de leurs ressentis et se sentaient abandonnées à elles-mêmes... et aux assureurs", explique Dominique Demoulin, notre spécialiste judiciaire, en plateau.

Et les parlementaires ont entendu leurs demandes : "Tout à coup, ce nouveau gouvernement remet à l'ordre du jour le fonds de garantie grâce au travail intense des associations de victimes, que ce soit V-Europe ou Life for Brussels".

Quels sont les avantages d'un tel fonds ?

Aujourd'hui, les victimes sont isolées lorsqu'elles font appel aux assureurs. "L'idée, avec ce fonds de garantie, c'est que l'État indemnise d'abord et puis c'est l'Etat qui récupère l'argent auprès des assureurs. On comprend que le rapport de force est évidemment très différent. En plus, avec ce fonds de garantie, il y a des chances qu'il n'y ait qu'une seule expertise, que les assureurs arrêtent de se renvoyer la balle comme ils le font parfois aujourd'hui. C'est tout bénéfice pour les victimes", détaille Dominique Demoulin.

À lire aussi Dominique Demoulin revient sur les attentats de janvier 2015 à Paris

Contactée par nos soins, Assuralia, la fédération des assureurs, se dit étonnée par l'annonce de la création d'un tel fonds. "Elle précise qu'une nouvelle loi était entrée en vigueur en juin dernier et que celle-ci prévoyait une meilleure indemnisation des victimes", ajoute notre journaliste.

À ce stade, Assuralia a déjà versé 83 millions d'euros aux victimes des attentats du 22 mars. Une réserve de 57 millions d'euros destinés aux futures indemnisations a également été constituée.