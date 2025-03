Braqueur multirécidiviste arrêté à Eupen: neuf suspects de la bande placés sous mandats d'arrêt, ils prévoyaient un gros coup

La division grand banditisme de la police judiciaire fédérale (PJF) de Bruxelles avait également entamé sa propre enquête, car, là aussi, une série d'individus suspects semblaient préparer un gros coup. Une "Joint Investigation Team" a été mise sur pied quand les différentes juridictions ont observé qu'elles visaient la même bande.

Les services de police sont parvenus à identifier les différents membres de la bande et ont découvert qu'ils avaient pour intention de viser un centre-fort à Bochum. Lorsqu'il a été constaté que l'attaque était imminente, les autorités allemandes ont prévenu la surveillance du centre-fort. Les suspects ont alors renoncé à l'attaque et sont retournés à leur base d'opérations, à Eupen, où ils ont été interceptés jeudi matin.

Douze personnes ont été interpellées, neuf à Eupen et trois lors de perquisitions menées en France et à Bruxelles. La plus jeune est âgée de 40 ans et la plus âgée de 51 ans. Neuf d'entre eux ont finalement été placés sous mandat d'arrêt par un juge d'instruction.