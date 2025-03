Un nouveau projet à la prison de Lantin permettra aux détenus d'avoir des films à la demande et des jeux vidéo

La prison de Lantin pourrait apporter une nouveauté à ses détenus. Le projet permet aux prisonniers d'avoir une box TV connectée à la télévision de leur cellule. Cette box offre une messagerie interne et quatre chaines de télévision généralistes. En payant un supplément, les détenus peuvent avoir accès à des services supplémentaires tels que des jeux vidéo, des films à la demande, un bouquet de chaines supplémentaires et la radio.

Actuellement, 270 détenus sur 1040 bénéficient déjà de ce traitement et d'autres sections de la prison comme le quartier des femmes et la polyclinique, suivront bientôt. Ce système remplace aussi les fiches papier pour gérer les demandes administratives et faciliter la communication entre les détenus et le personnel pénitentiaire.