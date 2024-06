Attentat du 16 octobre: quels sont les dysfonctionnements que le Conseil Supérieur de la Justice pointe du doigt dans son rapport?

Le Conseil supérieur de la justice a mené l'enquête. Aujourd'hui, il énumère une série de dysfonctionnements. "Il n'y a pas eu de mise à l'échéancier informatique. Le dossier n'a pas été ressorti non plus manuellement des armoires. Et par ailleurs, il y a normalement au sein du parquet un contrôle semestriel pour examiner les affaires en stock et voir celles qui n'ont pas été traitées, qui n'ont pas été mis en oeuvre en raison d'une surcharge de travail", explique Vanessa De Francquen, la présidente du Conseil Supérieur de la Justice.

En résumé, le dossier de Lassoued est resté dans l'armoire pendant plus d'un an, sans jamais parvenir dans les mains d'un magistrat. La raison: un manque de moyens et de personnel important au parquet de Bruxelles. "Il y a un manque d'effectifs en termes de magistrats. Il y a également un manque d'effectifs, on le sait, en termes de personnel judiciaire (...). Et il a été combiné avec une recrudescence des dossiers d'extradition entre 2019 et 2023 qui a augmenté de 35%", ajoute la présidente.

Pour éviter que d'autres erreurs dramatiques ne se reproduisent, le Conseil supérieur de la justice appelle les autorités à réagir rapidement pour mettre en place une meilleure formalisation des processus de travail et davantage de surveillance dans les dossiers judiciaires.