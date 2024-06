"Un bateau à la dérive": l'attentat qui a causé la mort de deux Suédois a-t-il fait bouger les choses au parquet de Bruxelles?

Abdesalem Lassoued, le terroriste qui a abattu deux Suédois à Bruxelles le 16 octobre dernier, ne devait plus se trouver en Belgique. Mais cet attentat a-t-il fait bouger les choses au parquet de Bruxelles? Pas vraiment...

Notre journaliste spécialisée dans les questions judiciaire nous explique pourquoi cet attentat aurait clairement pu être évité. "Abdesalem Lassoued ne devait plus se trouver sur le territoire belge", dit-elle.

Elle rappelle qu'en 2005, il est condamné à 26 ans de prison en Tunisie. Il arrive en Belgique, il y a des ordres de quitter le territoire, jamais exécutés. Puis en 2022, il y a une notice rouge d'Interpol. "C'est une sorte de signal d'alarme pour tous les services." Un mois plus tard, les autorités tunisiennes demandent son extradition et puis plus rien...

Le Conseil supérieur de la justice relève notamment l'extrême complexité des procédures d'extradition. Si complexes que cela multiplie le risque d'erreur et puis des procédures sans contrôle.

Cette affaire a aussi conduit à la démission du ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne. Pourtant, les choses n'ont pas évolué "de manière très significative" depuis cette démission. Le parquet de Bruxelles n'a toujours pas de procureur du roi nommé. C'est le plus gros parquet de Belgique, et depuis 2021, il n'y a pas eu de nomination.