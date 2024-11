Banksy, Andy Warhol, Picasso... Un réseau international de contrefaçon d'œuvres d'art actif dans le Brabant wallon vient d'être révélé

Une enquête a été menée conjointement, dès mars 2023, par les autorités judiciaires belges, espagnoles, françaises et italiennes, contre un réseau criminel de contrefaçon de plus de 2.000 œuvres d'art contemporain.

Des perquisitions ont notamment conduit à la découverte d'ateliers de falsification et à la saisie d'un millier de fausses œuvres d'art et de plus de 500 faux certificats et cachets d'authenticité.

L'enquête a mené à l'inculpation de 38 suspects du réseau de falsification. "En empêchant ces œuvres d'arriver sur le marché, les autorités ont évité une perturbation majeure du secteur des ventes aux enchères d'œuvres d'art", a indiqué lundi Eurojust.