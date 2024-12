"Il s'est dit 'zut' et a commencé à en profiter": un ancien directeur financier de DHL suspecté d'avoir détourné plus d'un million d'euros

Le quadragénaire, originaire d'Opwijk, aurait notamment financé sur le dos de l'entreprise des voyages à Dubaï et à Singapour et des produits de luxe, une fête d'anniversaire à 30.000 euros et des achats chez Amazon et Apple pour quelque 300.000 euros, selon la partie civile.

Le parquet a requis une peine de 18 mois de prison avec sursis, tandis que la défense a plaidé une suspension du prononcé. Elle a ainsi fait valoir que le montant de la fraude était considérablement inférieur à ce que DHL prétend. "Mon client était censé vérifier tout seul les notes de frais mensuelles de 2.000 personnes, et sacrifiait pour cela ses week-ends et jours fériés", a relevé son avocat. "Malgré des demandes répétées, il n'a jamais reçu d'aide et il a continué à travailler malgré un burn-out. À un moment donné, il s'est dit 'zut' et a commencé à en profiter. C'était une erreur, mais cela ne signifie pas que toutes les dépenses effectuées avec la carte de crédit en question l'ont été par lui ou qu'elles étaient frauduleuses."