Jeunes soupçonnés de "vouloir commettre un attentat" à Bruxelles: l'adulte placé sous mandat d'arrêt

Le suspect, adulte, a été inculpé pour participation aux activités d'un groupe terroriste et actes préparatoires d'attentat. Les trois jeunes ont quant à eux été mis à la disposition d'un juge d'instruction à Termonde.

Plusieurs perquisitions ont été menées depuis dimanche matin dans le cadre de deux dossiers - l'un du parquet fédéral et l'autre du parquet de Termonde - basés sur des informations concordantes et une enquête menée par les polices judiciaires fédérales de Liège, Bruxelles, Charleroi et Gand.