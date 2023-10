Jugé pour meurtre, Omar Ettaleb coupe son bracelet électronique et prend la fuite: le procès se poursuit sans lui

La présidente de la cour d'assises de Liège a décidé lundi après-midi de poursuivre les débats au procès d'Omar Ettaleb, Zakaria El Bouraqui et Sami Gallout, accusés du meurtre d'Ilyas Kösker. Le premier accusé a pris la fuite lundi matin en se défaisant de son bracelet électronique. Dans un arrêt prononcé à la reprise de l'audience, la présidence a annoncé qu'Omar Ettaleb serait jugé par défaut.

Après deux semaines de procès, l'accusé de 33 ans s'est fait porter pâle pour cause de gastroentérite. Un médecin légiste l'a toutefois jugé en état d'assister à son procès. Lundi matin, Omar Ettaleb a cependant coupé son téléphone et arraché son bracelet électronique avant de disparaître. "Il nous a averti ce matin qu'il devait se rendre aux urgences", indique François Wintgens, son avocat. "On a averti la cour de cette information. Il a quitté les urgences pour revenir à l'audience. Et là, le parquet nous a annoncé qu'il avait brisé son bracelet électronique."