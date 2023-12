Le greffier Frédéric Janssens porte plainte contre le parlement wallon pour violations du RGPD: "Des graves problèmes d'impartialité"

Par ailleurs, sur le fond des faits qui lui sont reprochés dans le dossier, et notamment sur les notes de restaurants, le greffier en titre déplore que "le Bureau persiste à tout mélanger pour gonfler l'addition. Dans ces frais de restaurant, il y a des frais en lien avec le fonctionnement de l'administration et avec les organes du Parlement et les frais de représentation de M. Janssens, fixés par décision du Bureau à 1.300 euros par mois."

Ainsi, sur les 73.988,92 euros de frais portant sur la période 2019-2022, au moins 37.942,2 euros n'ont pas à être imputés sur les frais de représentation accordés par le Bureau, car ils concernent directement le fonctionnement courant de l'administration ainsi que les activités du Bureau et de la Conférence des présidents, détaille Frédéric Janssens, rappelant que "les comptes des années 2019 à 2021 ont été apurés et il n'y a plus à y revenir". "Cette agitation du parlement reflète sans nul doute la vacuité du dossier disciplinaire et les graves problèmes d'impartialité des membres du Bureau", estime-t-il encore.

"Que l'autorité politique qu'est le Bureau décide d'adapter les règles de fonctionnement du parlement et de son greffe est certainement à son honneur: la mise en adéquation des structures et règles avec la réalité sociétale est une mission éminente du corps politique. Que les Bureaux ayant œuvré jusqu'au 9 décembre 2022 n'aient pas été à la hauteur de la tâche est un constat que chacun est libre de dresser - mais que M. Janssens ne partage pas. Encore faut-il se souvenir que le Bureau est élu par l'assemblée et c'est donc tout le Parlement qui se trouve ainsi sous l'œil de la critique", conclut le communiqué.