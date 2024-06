Le nombre de demandeurs d'emploi en Wallonie en baisse en mai

Les jeunes en stage d'insertion professionnelle étaient 26.830 et représentaient près de 12% de la demande d'emploi en mai. Leur nombre a baissé de 10,1% par rapport à avril et de 23,3% en un an.

La hausse annuelle de la demande d'emploi est surtout portée par les personnes qui s'inscrivent librement auprès du Forem, pour bénéficier des services de l'office wallon de l'emploi. Leur nombre a crû de 88,2% en un an et de 2,3% par rapport à avril dernier. Le Forem essaie en effet de ramener dans son giron les personnes à la recherche d'un emploi mais qui ne perçoivent pas d'allocations (ni du chômage, ni du CPAS) et qui ne sont dès lors pas obligées de s'inscrire auprès de ses services. Ces personnes représentent désormais plus d'un quart (27,4%) de la demande d'emploi wallonne.

Au total, le nombre de demandeurs d'emploi a augmenté de 7,4% par rapport à mai 2023.

Le taux de la demande d'emploi atteignait fin mai 13,9% de la population active wallonne.