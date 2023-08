Alerte jaune aux orages pour la nuit de mercredi à jeudi

Mercredi après-midi, le temps sera d'abord variable. L'atmosphère deviendra ensuite plus instable, avec des risques de fortes averses orageuses, voire de grêle localement. Des rafales pourraient atteindre entre 60 et 70 km/h et des cumuls de précipitations de 20 à 40l/m2 sont attendus en province du Luxembourg. Les maxima se situeront autour de 18 ou 19 degrés en Ardenne, et entre 20 et 22 degrés ailleurs, sous un vent de secteur sud-ouest.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, le ciel sera nuageux avec de fréquentes averses à partir de l'ouest, qui pourront prendre un caractère orageux. Les minima se situeront entre 12 et 13 degrés en Ardenne et 15 et 16 degrés en plaine. Le vent sera modéré à assez fort de secteur sud-ouest.