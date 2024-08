Averses et coups de tonnerre: découvrez les prévisions météo pour ce vendredi soir

Et pour ce soir?



Ce soir, quelques averses (orageuses) seront encore possibles. En cours de nuit, le temps deviendra sec depuis l'ouest avec davantage d'éclaircies. En fin de nuit, des nuages bas pourraient se former et, dans le sud du pays, également de la brume ou du brouillard dans les vallées abritées ainsi que là où les averses étaient les plus abondantes. Les minima seront compris entre 14 degrés en Hautes-Fagnes et 18 degrés en Campine, sous un vent devenant modéré d'ouest à sud-ouest.