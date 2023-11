Brume et brouillard en matinée, visibilité limitée en moyenne et haute Belgique

Le temps sera sec même s'il faudra d'abord composer avec de la brume et du brouillard en plusieurs endroits en moyenne et haute Belgique. L'IRM émet un avertissement jaune pour une visibilité limitée dans les provinces de Hainaut, Brabant-Wallon et à Bruxelles.

Ensuite, le territoire bénéficiera de périodes ensoleillées malgré les voiles d'altitude (et plus tard aussi de nuages de moyenne altitude), qui deviendront plus denses depuis le nord-ouest. Les maxima varieront de 2°C sur les hauteurs de l'Ardenne à 9°C en bord de mer. Le vent de nord-est deviendra faible et variable, puis il s'orientera en basse et moyenne Belgique au secteur sud-ouest tout en se renforçant quelque peu. À la Côte, il deviendra d'ailleurs modéré d'ouest sud-ouest.