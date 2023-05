Ciel changeant et températures plus fraîches mardi après-midi

Le ciel sera changeant mardi après-midi et les éclaircies deviendront de plus en plus larges à partir du nord, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Sur la moitié sud du pays, les cumulus domineront néanmoins jusqu'en fin d'après-midi. Il fera plus frais que les jours précédents avec des maxima autour de 9 ou 10°C en Hautes-Fagnes, de 11°C au littoral, et de 13 à localement 15°C ailleurs.

Dans le courant de la soirée et de la nuit, le ciel sera peu nuageux à serein, et un vent faible soufflera sur les terres. Les températures pourraient chuter sensiblement avec des minima proches de 0°C en Hautes-Fagnes, et de 3 ou 4°C dans la plupart des autres régions.

La journée de jeudi débutera elle aussi sous le soleil et des voiles d'altitude. Au fil des heures, la densité de nuages élevés et moyens augmentera à partir du sud et, en fin d'après-midi, une averse locale sera possible sur les régions proches de la frontière française.

En soirée et la nuit suivante, l'IRM prévoit des pluies ou des averses plus répandues. Il fera temporairement plus chaud avec des maxima de 18 à 21°C en Ardenne, et de 21 à 23°C ailleurs, sous un vent modéré d'est à sud-est.

Vendredi matin, des éclaircies seront possibles mais l'atmosphère deviendra ensuite rapidement instable. Des nuages cumuliformes se développeront et donneront lieu à des averses en plusieurs endroits ; elles pourront localement prendre un caractère orageux l'après-midi. Les maxima seront compris entre 14 ou 15°C au littoral ainsi qu'en Hautes-Fagnes et 17 ou 18°C dans le centre du pays.