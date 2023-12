Ciel changeant mais températures douces lundi

La nébulosité sera variable avec parfois davantage de nuages. Le risque de quelques averses augmentera, mais dans une moindre mesure sur l'ouest du pays. Les maxima oscilleront autour de 6 ou 7 degrés en Ardenne et autour de 10 à 12 degrés en plaine. Le vent sera modéré à assez fort dans l'intérieur et assez fort à fort à la mer, de secteur sud-ouest, virant à l'ouest avec des rafales jusque 70 km/ h. En cours d'après-midi, le vent faiblira et deviendra modéré.