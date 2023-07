Côte d'Ivoire: au moins dix morts après de fortes pluies à Abidjan

"Nous avons enregistré dix morts, neuf à Yopougon et un à Cocody-Angré", deux quartiers d'Abidjan, respectivement à l'ouest et au centre, a déclaré à l'AFP le capitaine et adjoint au chef des opérations du GSPM, Anicet Bah.

Dans la zone industrielle de Yopougon, un premier glissement de terrain "aux environs de 03h00 du matin" a fait "quatre décès" et un blessé, a-t-il précisé.