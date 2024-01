De nombreux cours d'eau wallons toujours en phase d'alerte de crue

Les niveaux du Viroin et de l'Eau Noire, également en phase d'alerte crue, sont actuellement à la baisse et devraient repasser sous les seuils d'alerte au cours de la journée

Concrètement, les bassins de la Haute, Moyenne et Basse Semois, de la Vierre, de la Chiers, de la Sûre, de l'Our, de la Haute Meuse (amont et aval) ainsi que ses affluents, de la Haute Lesse, de l'Eau d'Heure, du Canal Charleroi-Bruxelles, de la Senne et de la Dendre sont en phase d'alerte de crue.

Pour la Haine, la Vesdre, la Meuse Moyenne et ses affluents, l'Ourthe Inférieure, Moyenne et Supérieure, la Basse Lesse, la Lhomme, la Dyle, la Lys, l'Escaut et ses affluents, la Haute et Basse Sambre et leurs affluents, l'Amblève, l'Eau Blanche, le Hoyoux, la Basse Meuse et la Mehaigne, c'est la phase de pré-alerte de crue qui a été activée.

Les précipitations attendues jusqu'à jeudi matin devraient encore entrainer de légères hausses sur les cours d'eau plus importants comme la Meuse, malgré une stabilisation ou une décrue des affluents. L'Ourthe Moyenne et Inférieure ainsi que la Moyenne et Basse Semois seront aussi à la hausse dans les prochaines heures, probablement jusqu'à demain matin.

Enfin, La Chiers, la Haute Semois et la Vierre resteront stables alors que la Senne, en phase de décrue, devrait se stabiliser. La Dendre, elle, verra ses niveaux remonter lentement.