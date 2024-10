Dépression Kirk: à quoi s'attendre dans les prochains jours?

"Alors la plus grande province, c'est la province de Luxembourg. Du côté de Bertrix, on a relevé jusqu'à 96 litres d'eau par mètre carré. Cet épisode, qui a duré environ 36 heures depuis hier après-midi jusqu'à ce matin 7-8 heures, s'est calmée", explique notre journaliste météo, Stephan van Bellinghen.

"On a donc 96 litres d'eau du côté de Bertrix, environ 50 à 60 litres dans la province de Namur, un petit peu plus à Couvin avec 70 litres d'eau par mètre carré. À Bruxelles, de 25 à 30 litres. À la Côte, on a eu à peine 5 à 10 litres d'eau par mètre carré", ajoute-t-il.

Un retour de cette météo est-il attendu dans les prochains jours ?

Notre journaliste est formel : "Le temps va être beaucoup plus stable". La tempête Kirk se décalera du côté de l'Antarctique et du Pôle Nord.

À lire aussi Dépression Kirk: le centre de Couvin sous les eaux suite aux fortes pluies

"Nous récupérerons des conditions anticycloniques pour les prochains jours avec, peut-être, quelques averses, surtout de nuit. Nous aurons un week-end assez sec avec des nuages et des températures un peu plus fraîches", conclu ce dernier.