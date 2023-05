Des cumuls de 40 litres d'eau par mètre carré possibles localement, avertit l'IRM

Une nouvelle zone de précipitations aborde notre pays ce mercredi depuis la France et devrait s'y attarder jusqu'à demain matin. On prévoit des périodes de pluie assez continue, parfois mêlées d'averses intenses et orageuses, sur une large bande centrale du pays essentiellement.

Sur les provinces des Brabants wallon et flamand, de Hainaut et d'Anvers, l'IRM prévoit des cumuls de 25 à localement 40 litres par mètre carré en 24h. Les provinces limitrophes de Limbourg, l'ouest de Liège et l'ouest de Namur pourront également être concernées, mais cela reste à confirmer dans les prochaines heures, selon l'IRM.