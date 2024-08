Alerte jaune aux orages: à quoi faut-il s'attendre ce jeudi soir et demain?

Le Tournaisis et Bruxelles ont été particulièrement touchés par de violents orages cette nuit, et d'autres régions pourraient encore être atteintes ce jeudi.

De fortes pluies sont tombées sur la Belgique dans la nuit de mercredi à jeudi, avec, par endroits, des quantités impressionantes d'eau. "Les précipitations les plus abondantes en région wallonne se situent à Hérinnes, donc c'est la commune de Pecq en Wallonie picarde, l'extrême nord-ouest du Hainaut. Là, on a récolté 62 millimètres en quelques heures. C'est le chiffre le plus spectaculaire pour la région wallonne", explique David Dehenauw, notre spécialiste météo.

Ce jeudi soir, nous apprenons que l'alerte jaune a été levée plus tôt que prévu. Elle devait courir jusqu'à 23 heures initialement. Le pire est donc derrière nous. Tout le pays est passé au vert à 19h et cela vaut également pour cette nuit. Toutefois, l'IRM reste vigilant pour ce vendredi: il se pourrait que des averses orageuses apparaissent à quelques endroits sur le territoire.