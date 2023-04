Des températures en hausse ce vendredi

La journée de vendredi débutera sous un ciel très nuageux en beaucoup d'endroits avec un risque de quelques faibles précipitations sur l'ouest mais aussi des éclaircies notamment dans l'est, selon les prévisions de l'IRM. Au fil des heures, les éclaircies s'élargiront, puis des nuages cumuliformes bourgeonneront et donner lieu à quelques intenses averses l'après-midi, localement orageuses.

Les maxima, en hausse, seront proches de 12 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et compris entre 14 et 16 degrés ailleurs, voire jusqu'à 17 degrés en Campine. Le vent sera faible à modéré d'est virant au sud-est. Ce soir, il deviendra faible de direction variable mais des coups de vent pourront accompagner les averses orageuses.

Durant la nuit, le temps restera sec avec des éclaircies et des champs nuageux. Quelques bancs de brouillard pourront également se former. Les minima se situeront entre 2 et 4 degrés dans l'ouest, et entre 3 et 7 degrés dans les autres régions. Le vent sera faible de direction variable ou de secteur sud-est.