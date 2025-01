Deux cours d'eau toujours en alerte de crue ce dimanche matin

Deux cours d'eau sont toujours en phase d'alerte de crue ce dimanche matin, selon le site de l'hydrométrie en Wallonie. Il s'agit de la Dendre et ses affluents, ainsi que de la Senne et ses affluents.

Quatre autres cours d'eau se trouvent en phase de préalerte de crue: l'Eau d'Heure et affluents, la Haute Sambre et affluents, la Sennette et le Canal Charleroi Bruxelles.

La situation est actualisée régulièrement sur base de l'évolution de la situation et des prévisions.

Prévisions météo

Ce dimanche matin, les dernières précipitations (parfois hivernales) s'évacueront graduellement en direction des Pays-Bas et de l'Allemagne. Au sud du sillon Sambre et Meuse, les nuages bas s'accrocheront un peu plus longtemps puis, comme ailleurs, le ciel deviendra provisoirement plus clément avec des éclaircies et assez bien de nuages élevés. Après-midi, la nébulosité augmentera à nouveau à partir de l'ouest, suivie de pluies en deuxième partie de l'après-midi à partir de la côte. Les maxima oscilleront entre 2 et 6 degrés.

Ce soir, il fera temporairement un peu plus sec. La nuit, une nouvelle zone de pluie traversera le pays depuis la France, accompagnée d'un renforcement du vent. En effet, il deviendra assez fort à localement fort de secteur sud, tournant en fin de nuit au secteur sud-ouest avec des pointes de 60 à 80 km/h. Les minima seront atteints ce soir, compris entre 1 et 6 degrés.

Lundi, la zone de pluie, assez active, quittera notre pays et sera suivie de belles éclaircies (voire de périodes ensoleillées) mais aussi de champs nuageux pouvant donner lieu à des averses. Un coup de tonnerre ne sera par ailleurs pas exclu sous ces averses. Les maxima seront compris entre 7 ou 8 degrés en Hautes-Fagnes et 11 degrés en Basse Belgique.

Mardi, le ciel sera très nuageux avec quelques faibles pluies ou quelques averses. Plus tard dans la journée, le temps deviendra plus sec à partir de la côte, avec davantage d'éclaircies. Les maxima seront compris entre 5 et 10 degrés.

Mercredi, le temps sera d'abord sec et assez ensoleillé, mais, ensuite, les champs nuageux deviendront plus nombreux et seront porteurs de pluie. Les maxima se situeront entre 4 et 7 degrés.