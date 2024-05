Ethias a activé son plan d'aide renforcé aux assurés touchés par les inondations, et ce dès les alertes émises par l'Institut royal météorologique, signale samedi l'assureur. De nombreuses équipes ont été mobilisées tandis qu'un bureau mobile se rendra dans les communes les plus touchées dès ce samedi et durant tout le week-end au moins.

"À ce stade, nous avons mobilisé nos prestataires (dépanneurs, inspecteurs…) pour intervenir rapidement, notamment dans l'évacuation efficace des véhicules très endommagés. Les hôtels partenaires ont également été alertés pour pouvoir reloger nos assurés en cas de besoin. Et nos inspecteurs collectivités sont en contact avec les autorités des communes touchées pour les épauler dans les démarches", détaille l'entreprise.

Tous les assurés ayant subi des dommages sont invités à en faire part à l'assureur via leur portail client ou le site internet d'Ethias, où ils peuvent également trouver quelques conseils pour gérer au mieux un tel sinistre.

L'assureur a également déployé son bureau mobile en province de Liège, permettant d'apporter une aide immédiate et appropriée aux personnes les plus touchées ou n'ayant pas ou plus accès à internet. Celui-ci se trouvera dès 13h00 à Trooz, Grand rue 216 C, et à partir de 16h00 à Soumagne, Place du village. Le planning des prochains jours sera communiqué sur le site internet et la page Facebook d'Ethias.