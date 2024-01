Fortes rafales de vent sur le pays: le numéro 1722 est activé, les parcs sont fermés

L'Institut royal météorologique (IRM) a émis un avertissement jaune aux rafales de vent jusqu'à ce lundi 13h00 sur l'ensemble du pays . Aujourd'hui, le vent de sud-ouest sera fort dans l'intérieur du pays et parfois très fort le long du littoral. Les rafales atteindront 80 à 90 km/h, voire très localement légèrement plus. Cet après-midi, la vitesse du vent diminuera et les rafales redescendront entre 50 et 70 km/h.

Le numéro 1722 dédié aux interventions non-urgentes des pompiers est activé depuis dimanche en raison des rafales de vent pouvant progressivement devenir fortes à l'intérieur du pays et très fortes à la mer, indique le SPF Intérieur dans un communiqué. Les parcs et les espaces verts sont fermés.