France: le Pas-de-Calais passe en vigilance rouge pluie-inondation

Le département du Nord, voisin du Hainaut et de la Flandre occidentale, passera pour sa part en vigilance orange, et la Somme en vigilance jaune à partir de 11H00, a précisé le prévisionniste sur son site internet.

"Ces averses seront fréquentes et parfois accompagnées d'orages et vont persister jusqu'en fin de matinée de vendredi. Sur l'épisode, les cumuls de pluie sur une large moitié ouest du Pas-de-Calais atteindront 50 à 70 mm, voire 80/90 mm localement", a ajouté l'organisme.

Jeudi, les cumuls atteindront 20 à 40 mm dans le Nord, voire localement 50 mm sur l'ouest du département. "Des débordements de cours d'eau non surveillés sont possibles inondant de vastes zones", a averti Météo-France.

"Nos services de sécurité et de secours sont et resteront pleinement mobilisés. J'appelle une nouvelle fois nos concitoyens concernés à la plus grande vigilance", a écrit sur X (ex-Twitter) le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.