Hausse de la température de la Méditerranée: les explications d'une océanographe, "Elle se réchauffe environ deux fois plus vite que l'océan mondial"

C'est une donnée alarmante : de 1995 à aujourd'hui, la température de la Méditerranée a augmenté de deux degrés, explique un observatoire. Concrètement, quelles sont les conséquences de cette hausse qui inquiète les scientifiques ? Pour y répondre, l'océanographe Marie-Laure Grégoire était en duplex dans RTL info 19h. Elle explique tout d'abord les conséquences sur la faune et la flore.

"On sait que la Méditerranée est un point critique du réchauffement climatique. Elle se réchauffe environ deux fois plus vite que l'océan mondial. Concernant les conséquences sur la faune et la flore, il y a celles qui sont liées à l'invasion par des espèces mieux adaptées à des températures plus élevées. C'est un phénomène plus lent, mais qui peut déstabiliser l'écosystème. Et puis, à côté de cela, nous avons les canicules marines, qui sont semblables à ce qu'on observe dans l'atmosphère, c'est-à-dire des réchauffements intenses de plusieurs degrés au-dessus de la moyenne. Là, les conséquences sur les espèces vivantes sont beaucoup plus graves, car ces espèces n'ont pas le temps de s'adapter et les différences sont beaucoup plus importantes (...)", explique-t-elle.