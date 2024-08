La mer Méditérrannée est en surchauffe, quel impact sur la faune et la flore ?

C'est une donnée inquiétante : la température de la mer Méditerranée est anormalement élevée. Par exemple, à Cannes, l'eau atteint 30 degrés, voire plus certains jours. Cette anomalie va laisser des traces sur la faune et la flore.

Une anomalie de température est observée sur les côtes françaises, mais aussi espagnoles et grecques. Pourtant, ce phénomène ne date pas d'hier : la Méditerranée se réchauffe depuis une trentaine d'années. Selon un observatoire, elle est passée de 24 degrés en 1995 à plus de 26 aujourd'hui.

Ces vagues de chaleur marine sont difficilement supportables pour la faune et la flore. "Après chaque événement extrême, on observe des mortalités massives de plantes et d'animaux marins : les coraux, les gorgones, les oursins, les mollusques, comme les moules et les huîtres", explique Jean-Pierre Gattuso, océanographe.

Les vagues de chaleur marine peuvent durer plusieurs mois, car l'eau se refroidit plus lentement que l'atmosphère. Cette eau chaude s'évapore également plus facilement, devenant ainsi un moteur pour de futures intempéries sur la terre ferme.