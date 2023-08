Journée calme et ensoleillée avec des maxima en hausse

La journée de jeudi sera ensoleillée, une fois la grisaille matinale locale dissipée, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Seuls quelques voiles d'altitude ou petits cumulus parsèmeront par moments le ciel. Les maxima, en hausse, seront compris entre 20 et 23°C en haute Belgique et entre 23 et 25°C ailleurs, sous un vent généralement faible.

Dans la soirée et durant la nuit, le ciel sera paisible bien que, en fin de nuit, quelques bancs de brouillard ou de nuages bas pourront se former très localement. Les minima se situeront le plus souvent entre 8 et 16°C.

Vendredi, le temps sera d'abord ensoleillé avec quelques nuages élevés passagers. Puis, dans le courant de l'après­-midi, davantage de nuages constelleront l'azur et le risque d'une averse augmentera. Il fera assez chaud avec des maxima de 23 ou 24°C au littoral et jusqu'à 27°C dans le centre. Le vent de secteur sud sera faible à modéré.