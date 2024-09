Journée estivale ce jeudi avec des températures qui grimperont jusqu'à 24 degrés

Le temps sera ensoleillé ce jeudi après-midi mais des nuages cumuliformes se formeront et pourraient être suffisamment développés pour laisser échapper quelques ondées locales, surtout sur la moitié sud-est du territoire; un coup de tonnerre ne sera pas exclu, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima se situeront entre 20 et 23 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse, autour de 22 degrés à la côte, et de 23 ou 24 degrés dans la plupart des autres régions.

Ce jeudi soir et en début de nuit, quelques ondées seront encore possibles, notamment sur la moitié sud-est du pays avec, par endroits, éventuellement un coup de tonnerre. Ensuite, le ciel deviendra peu nuageux à serein partout. Les minima seront compris entre 10 et 13 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse, et entre 13 et 15 degrés ailleurs.

Vendredi, le temps sera ensoleillé. Dans le courant de la journée, des nuages cumuliformes se développeront à nouveau mais le temps restera sec. Les maxima seront compris entre 19 degrés en Haute Belgique et 24 degrés en Campine.