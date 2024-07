La fin de la semaine s'annonce plus orageuse

Le soleil brillera de mille feux toute la journée de mardi. Dès la nuit prochaine, toutefois, un risque d'averse orageuse est possible, surtout à la frontière française. Le temps sera ensuite variable mercredi et jeudi avec ci et là des développements orageux.

Mercredi, le temps sera chaud et lourd avec des éclaircies et des nuages cumuliformes plus menaçants. Quelques cellules orageuses pourront éclater de manière localisée. Les maxima oscilleront entre 25 et 30 degrés.

Jeudi, le temps restera variable avec des éclaircies et des passages nuageux qui pourront mener à quelques averses orageuses localisées tout au long de la journée. Les maxima seront compris entre 20 et 25 degrés

Vendredi, le temps sera à nouveau plus ensoleillé avec, tout au plus, quelques nuages cumuliformes.