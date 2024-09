La Floride se prépare à l'arrivée de l'ouragan Hélène, potentiellement "catastrophique"

La tempête tropicale Hélène s'est transformée en ouragan "majeur" mercredi et devrait apporter avec elle "des marées de tempêtes très dangereuses, des vents violents et des pluies diluviennes" dans une grande partie de l'Etat et plus largement de la région, a précisé le NHC dans son dernier bulletin.

Les vents ont déjà atteint près de 140 km/h et l'ouragan pourrait toucher la Floride jeudi soir en ouragan de catégorie 4 sur l'échelle de Saffir-Simpson (qui en compte 5), après avoir balayé la péninsule touristique du Yucatán au Mexique.