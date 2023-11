La tempête cause des perturbations sur le réseau ferroviaire

La circulation ferroviaire est fortement perturbée jeudi en raison de la tempête Ciarán, confirme la SNCB. Les itinéraires d'une vingtaine de trains IC ont été modifiés et six ont été supprimés.

En raison de la tempête, le trafic est interrompu toute la journée entre Bruges et la Côte, Lichterveld et la Panne, Courtrai et Poperinge. Ailleurs sur le réseau, la vitesse est limitée à 80 km/h jusqu'à 18h au moins sur les lignes nationales. Aucun train ne circule non plus entre la Belgique et la France.

Ces mesures entraînent des retards, explique Bart Crols, porte-parole de la SNCB. "Nous avons essayé de résoudre ce problème en limitant les trajets de certains trains. L'impact est limité pour les trains S et L."