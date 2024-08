L'accident d'hélicoptère fatal à l'ex-président dû à la météo et une surcharge

L'accident d'hélicoptère qui a coûté la vie à l'ex-président iranien Ebrahim Raïssi et à son entourage en mai a été provoqué par de mauvaises conditions météorologiques et une surcharge de l'appareil, a indiqué mercredi l'agence de presse Fars.

L'enquête sur cet accident a été "entièrement menée à bien", a annoncé Fars, citant une source de sécurité informée des conclusions des enquêteurs.

"Les agences de sécurité et de renseignement ont achevé leurs investigations détaillées, et il est absolument certain que ce qui s'est passé est un accident", a déclaré cette source, selon Fars.