Le ciel sera changeant ce mardi après-midi avec le risque de quelques averses

Ce mardi soir et cette nuit, le ciel sera partiellement à très nuageux avec quelques averses. Après minuit, le temps deviendra sec excepté à la Côte où des averses séviront jusqu'à l'aube. En fin de nuit, des nuages bas, de la brume ou du brouillard pourront se former en Ardenne. Les minima seront compris entre 4 et 7 degrés en Haute Belgique, 7 degrés sur le centre et 8 ou 9 degrés en bord de mer.

Mercredi commencera sous la grisaille en Ardenne et avec un temps variable et des averses à la mer. Ailleurs, il fera sec avec quelques éclaircies. Rapidement, le ciel se couvrira depuis l'ouest. Une zone de pluie envahira ensuite nos régions dès la mi-journée avec des précipitations faibles puis modérées. Les maxima oscilleront entre 6 ou 7 degrés en Ardenne et 10 ou 11 degrés dans le centre et à la mer. Le vent modéré à assez fort de sud-ouest reviendra au sud avec des pointes de 70 km/h.