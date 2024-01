Le froid persiste avant le retour des précipitations dimanche

Le temps sera assez froid et généralement sec vendredi après-midi, avec des températures variant de -3 à 0 degré sur la majeure partie du pays et jusqu'à 5 degrés à la Côte, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin quotidien. Le vent soufflera faiblement à parfois modérément d'ouest à sud-ouest.

L'IRM signale par ailleurs que les conditions sont défavorables au fonctionnement des foyers domestiques et des chauffe-eau et appelle la population à la plus grande vigilance en raison d'un risque d'intoxication au CO.

Ce soir et dans la nuit de vendredi à samedi, les nuages bas se reformeront par endroits avec un risque de brouillard givrant, surtout au sud du sillon Sambre et Meuse. Les températures seront à nouveau basses avec -3 degrés à l'ouest du pays et jusqu'à -9°C dans les Cantons de l'Est. Le vent sera faible à modéré de sud-ouest et faible de direction variable au sud du sillon Sambre et Meuse.