Le mercure grimpera jusqu'à 25°C jeudi

Vendredi matin, le temps sera ensoleillé, tandis que les champs nuageux deviendront plus nombreux et le risque d'une averse augmentera dans le courant de l'après-midi. Il fera toujours assez chaud avec des maxima de 22°C au littoral à 27°C dans le centre du pays.

Durant la soirée et en début de nuit, le ciel sera peu nuageux à serein. En seconde partie de nuit, quelques champs nuageux pourront ensuite gagner l'ouest du pays. Un peu de brouillard ou un banc de nuages bas pourrait également se former dans certaines vallées ardennaises. Les minima se situeront entre 6°C en Ardenne et 15 ou 16°C dans les grandes villes en plaine.

En soirée et durant la nuit de vendredi à samedi, la nébulosité sera souvent abondante avec, par moments, des averses éventuellement orageuses. Les minima varieront de 14 à 18°C.

Samedi matin, le ciel sera très nuageux avec des averses et des orages sur le centre et l'est du pays. Dans l'ouest, le temps sera vraisemblablement sec avec des éclaircies. L'après-midi, le temps deviendra aussi sec dans le centre, puis dans l'est du pays, avec progressivement plus d'éclaircies. Les maxima se situeront entre 19°C degrés en Ardenne et 23°C dans le centre.

Dimanche, le ciel sera partagé entre éclaircies et nuages cumuliformes, d'où pourrait s'échapper une averse. Les maxima seront compris entre 21°C à la mer ainsi que sur les hauteurs de l'Ardenne et 23°C dans le centre du pays et en Lorraine belge.