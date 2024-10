Le phénomène de la "goutte froide" a causé les inondations de 2021: est-ce que ça pourrait se reproduire?

Pourrait-on revivre une catastrophe comme les inondations de 2021 en Belgique à cause du phénomène de la "goutte froide"? "C'est évidemment une crainte", affirme le métérologue de l'IRM Pascal Mormal. "Mais certaines études avaient montré que la répétition de ce genre de phénomène avait une période de retour d'une fois tous les 400 ans. Il est évident que quand on prend en compte le réchauffement climatique, on a malheureusement de fortes probabilités d'assister à ce genre de phénomène dans un laps de temps beaucoup plus court."

Peut-on prévoir ce genre de phénomène? "Oui, dans les grandes lignes", dit Pascal Mormal. "Ce qui va être compliqué, c'est de pouvoir estimer les endroits qui vont être les plus concernés par des précipitations, ici en particulier des précipitations orageuses. Et ça, ça reste un exercice très délicat."