Prévisions météo: à quoi doit-on s'attendre pour cette deuxième semaine de vacances?

La journée débutera sous un ciel gris dans de nombreuses régions, avec des nuages bas, de la brume et du brouillard. Ceux-ci devraient se dissiper relativement rapidement sur l'ouest et le centre du pays avec l'apparition de quelques éclaircies. Ensuite, la nébulosité deviendra à nouveau plus abondante sur le nord et le nord-ouest du territoire, où de faibles pluies seront possibles par moments. Les températures maximales oscilleront entre 13°C et 16°C, voire localement 17°C. Le vent de sud-ouest sera encore faible le matin dans la plupart des régions, mais deviendra modéré par la suite. Dans le sud-ouest, il soufflera avec une intensité modérée.