Prévisions météo: un ciel très nuageux mardi avec parfois de faibles pluies

Le ciel sera généralement très nuageux avec parfois de faibles pluies, selon le bulletin météorologique de l'Institut royal mardi matin. En Ardenne, le temps sera plus sec et le brouillard sera parfois suivi de quelques éclaircies. Les maxima seront de 12 à 15 degrés.

Une zone frontale peu active ondulera sur la moitié nord du pays. Le ciel sera souvent très nuageux avec parfois un peu de pluie. Quelques éclaircies passagères ne sont pas exclues. En Ardenne et en Gaume, le temps restera généralement sec, et le brouillard sera suivi d'éclaircies parfois assez larges. Les maxima varieront entre 12 et 15 degrés avec un vent faible à modéré de sud-ouest.