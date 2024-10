Graves inondations en Espagne: des Belges "en difficulté" dans la région, indiquent les Affaires étrangères

Le SPF avait indiqué mercredi qu'environ 13.200 Belges demeuraient dans la région frappée par les inondations. Les ressortissants qui s'y trouvent sont invités à s'enregistrer via Travellers Online, la plateforme des Affaires étrangères qui leur permet de joindre les Belges à l'étranger en temps de crise.

"Nous recevons continuellement des appels de Belges qui ne parviennent pas à joindre les membres de leur famille. Le réseau téléphonique dans les communes de Turis et Montserrat n'est toujours pas opérationnel", explique le consul honoraire Lodewijk Cuypers du Consulat belge à Valence. Celui-ci indique par ailleurs qu'un couple de Belges a dû passer la nuit avec deux enfants sous un pont parce que leur voiture a été inondée. La police les a évacués jeudi matin et ramenés à l'hôtel, précise-t-il.

L'aéroport de la ville côtière est toujours opérationnel, mais le mauvais état des routes rend son accès particulièrement difficile. "Les routes sont à peine praticables et les transports en commun sont à l'arrêt. Il n'y a pas non plus de taxis. L'aéroport se situe dans la commune de Manises, qui est également entièrement affectée par les inondations. Nous recevons donc beaucoup de questions de la part de Belges qui ne parviennent pas à rentrer chez eux", détaille M. Cuypers. Aucun vol vers la Belgique n'a toutefois été annulé.