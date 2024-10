Qu'est-ce que le phénomène de la goutte froide, à l'origine des inondations en Espagne?

"L'air chargé en humidité qui s'évapore de la Méditerranée, s'élève sur le relief à proximité des côtes et est attisé par cette goutte froide justement qui attise l'air et crée des orages qui vont rester pratiquement stationnaires", précise le spécialiste.

Le sud de l'Europe a toujours été confronté à ce phénomène, mais il risque de s'intensifier avec le dérèglement climatique: "Donc ces épisodes sont beaucoup plus pluvieux parce que l'air est plus chaud et s'est chargé de plus d'humidité. Mais aussi, la Méditerranée est plus chaude et s'évapore d'autant plus et forme d'autant plus de précipitations."

Des pluies intenses localisées sur une région pendant plusieurs heures voire plusieurs jours. C'est donc une triste réalité à laquelle nous pourrions être de plus en plus confrontés à l'avenir.